وفاة 7 أشخاص غرقا وإنقاذ 888 آخرين خلال يوم واحد!

لقي 7 أشخاص حتفهم غرقا، وتم إنقاذ 888 آخرين، في مختلف الشواطئ عبر الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات 4474 تدخلاً بمعدل تدخل كل 19 ثانية.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1150 تدخلاً، تم من خلالها إنقاذ 888 شخصا، فيما تم تسجيل 07 وفيات.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 201 تدخل، وخلفت هذه التدخلات 283 جريحا و07 وفيات.