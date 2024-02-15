وفاة 7 أشخاص في الحوادث خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي7 أشخاص حتفهم وأصيب 168 آخرون بجروح على إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أوردته، اليوم الخميس، حصيلة للحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الأغواط بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 أخرين بجروح.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لشخص متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من موقد داخل مسكن المتواجد ببلدية جميلة بسطيف.

فيما تدخلت نفس المصالح من أجل إخماد حريق شب بمكان مخصص لتربية الدواجن بحمام الضلعة. وأدى هذا الحريق إلى إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.