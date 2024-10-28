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أخبار الجزائر

وفاة 7 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

بقلم نور الهدى زموري
وفاة 7 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!
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لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 164 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الحصيلة التي نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3241 تدخلا. بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد تم تسجيل 193 تدخلا في عدة حوادث، والتي خلفت وفاة 7 أشخاص وجرح 164 آخرين.

وحسب ذات البيان، وبالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، تم تسجيل تدخل واحد خلال نفس الفترة، تم من خلاله اسعاف شخص واحد.

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