أخبار الجزائر

وفاة 7 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

بقلم نادية بن طاهر
  • 93
  • 0

توفي 7 أشخاص وأصيب 239 آخرين بجروح في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت ذات المصالح، 226 تدخل في الحوادث. والتي أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين بجروح مختلفة تم التكفل بهم.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة 5 تدخلات في حوادث أسفرت عن تسمم 8 حالات فيما تم تسجيل حال وفاة.

