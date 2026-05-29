وفاة 7 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

توفي 7 أشخاص في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 2585 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 259 تدخلًا، في عدة حوادث، خلفت وفاة 7 أشخاص وجرح 362 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، تم تسجيل تدخل واحد في حادث غرق، خلف وفاة شخص.

