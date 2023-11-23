وفاة 7 أشخاص في الحوادث وتسمم 21 شخصا بالغاز

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 225 آخرون بجروح متفاوتة، على إثر حوادث المرور التي وقعت بعدد من ولايات الوطن، خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لوحدات الحماية المدنية، اليوم الخميس، تدخلت مصالح الحماية المدنية أيضا. لتقديم الإسعافات الأولية ل 21 شخصا مختنقين بغاز أحادي الكربون. في كل من ولايات قالمة، قسنطينة، بومرداس والبويرة.

وعلى إثر التقلبات الجوية، قامت ذات المصالح بعدة عمليات امتصاص لمياه الامطار داخل المنازل والمرافق العمومية والخاصة. إلى جانب بعض الشوارع و الأحياء السكنية نتيجة ركود المياه.

وشملت العمليات كل من ولايات الجزائر، تيزي وزو، سكيكدة، جيجل، سوق اهراس، ميلة، بجاية، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى والمدية،

ففي ولاية الجزائر نفذت ذات الوحدات عدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار في كل من بلديات باب الزوار، دالي ابراهيم، بلوزداد ، الجزائر وسط وعين البنيان.

إلى جانب اخماد حرايقين تسببت فيهما شرارة كهربائية بكوريفة (بلدية الحراش)، وحريق آخر بمطعم ببلدية باب الجديد دون تسجيل ضحايا.

أما بولاية ميلة، فقد تم تسجيل انهيار لسقف من قرميد لمخزن بابتدائية ببلدية قررم قوقة بدون تسجل ضحايا.

في حين تم إبعاد سيارة على متنها شخصين عالقان في الوحل بولاية تيزي وزو وانجراف التربة بقرية ايشقار(بلدية ماكودة)، تسببت في إحداث ضرر على قناة الغاز. فضلا عن انجراف التربة على مسكن ببلدية الزعرورية (ولاية سوق اهراس) دون تسجيل خسائر.