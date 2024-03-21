وفاة 7 أشخاص في حادث مرور مميت ببجاية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث مرور مميت بالطريق السيار ببجاية. بالضبط على مستوى قرية بيزو بلدية أقبو إتجاه بجاية.

وقد وقع حادث مرور مميت بالطريق السيار ببجاية، بالضبط على مستوى قرية بيزو بلدية أقبو إتجاه بجاية.

وحسب المعلومات الأولية أسفر الحادث للأسف عن وفاة سبعة أشخاص (رحمهم الله) .

وتتواجد أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي عيش في المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور .

ودعا أفراد الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة وترك مسافة الأمان.