وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وجرح 34 آخرون، في حوادث المرور، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أورده موقع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد تم تسجيل أثقل حصيلة، بالبيض، وذلك بوفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، في حادثي مرور.

ومن جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إخماد 35 حريقا تسبب في اتلاف 63 هكتار، من المساحات الغابية.

بالإضافة إلى إتلاف 60 هكتار من الأدغال، وهكتار شعير، وهكتارين من القمح، و456 هكتار أحراش وحشائش، و3000 شجرة مثمرة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، لأجل انتشال 3 أشخاص متوفين غرقا، بشواطئ غير مسموحة للسباحة، بكل من مستغانم، بومرداس، وتيبازة.

وانتشلت وحدات الحماية المدنية التابعة لوحدة المسيلة، شخصين متوفين اختناقا، وأسعفت 4 أشخاص، كانوا مختنقين داخل بئر، بينما كانوا يقومون بتنظيفه.