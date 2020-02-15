وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 42 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في 13 حادث مرور وقع بالفترة الممتدة ما بين 13 و15 فيفري الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة بأم البواقي بوفاة شخص واصابة 6 آخرين بجروح في حادثي مرور.

ومن جهة أخرى، تدخلت ذات الوحدات من أجل تقديم الاسعافات الاولية لـ19 شخص مختنقين بغاز أحادي الكربون، المنبعث من مختلف وسائل التدفئة.

وسجلت هذه التدخلات في كل من ولايات، النعامة وعنابة والمدية، وتلمسان.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم نقلهم في حالة مقبولة إلى المصالح الاستشفائية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية لبلدية باتنة بالتدخل، على اثر إنهيار سقف لمنزل أثناء عملية الترميم بحي كشيدة.

وتسبب هذا الحادث في إصابة 4 اشخاص بجروح، تم إسعافهم في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفى المحلي.