وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم!

توفي 7 أشخاص، وأصيب 235 أخرون، إثر وقوع عدة حوادث مرور سُجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، سُجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

حيث وقع حادث انحراف سيارة أجرة على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب، ببلدية بوراشد.

ومن جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية بإخماد 7 حرائق مس الغطاء النباتي عبر العديد من ولايات الوطن.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران، من أجل إخماد حريق داخل شقة. أين تم إسعاف 3 أشخاص، وذلك على إثر انفجار قارورة غاز ببلدية سيدي الشحمي.