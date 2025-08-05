وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم!

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت فرقها أكثر من 3900 تدخلاً في مختلف الحوادث، بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 220 تدخلاً. من أجل حوادث المرور. والتي أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 259 آخرين بجروح مختلفة.

وفيما يخص حوادث الغرق، تدخلت فرق الإنقاذ 985 مرة لإنقاذ أشخاص من الغرق، حيث تمكنت من إنقاذ 724 شخصًا. فيما شهدت هذه الحوادث حالة وفاة واحدة.

وتؤكد هذه الأرقام المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين على مدار الساعة. سواء على الطرقات أو في أماكن الترفيه والسباحة.