وفاة 7 أشخاص وإصابة 155 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 3033 تدخل عبر مختلف ولايات الوطن، ووفاة 7 أشخاص في حوادث مرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت التدخلات أنشطة الحمايـة المدنية حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 162 تدخل من أجل حوادث مرور خلفت إصابة 155 شخص بجروح مختلفة ووفاة 07 أشخاص.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بـ 10 تدخلات على إثر عدة حوادث مرور، بوفاة شخص وإصابة 11 أخرين بجروح.

للعلم، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

منهم 06 أشخاص بولاية قسنطينة ببلدية الخروب، و05 اشخاص بولاية سطيف ببلدية حمام السخنة.