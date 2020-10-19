وفاة 7 أشخاص وإصابة 161 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 2545 تدخل، و7 وفيات في حوادث مرور في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التدخلات شملت مختلف أنشطة الحمايـة المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، والإجلاء الصحي.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 131 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث إصابة 161 شخصا بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة ووفاة 07 اشخاص.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 3 اشخاص وإصابة 06 أخرين بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية أدرار على إثر إنهيار جدار خارجي لمنزل من الطوب، بالمكان المسمى “قصر تيلولين”.

و خلف الحادث وفاة طفلتين تبلغان من العمر 05 و 08 سنوات تم نقلهما إلى مستشفى “زاوية كنتة”.