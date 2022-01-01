وفاة 7 أشخاص وإصابة 167 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وفاة 7 أشخاص واصابة 167 آخرين بجروح في حوادث مرور متفرقة وقعت في مناطق مختلفة من ولايات الوطن.

وفي هذا السياق أفادت حصيلة لذات المصالح، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية البيض بوفاة 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح،

على إثر سيارة بشاحنة بالطريق الوطني رقم 118 ببلدية البنود، دائرة الأبيض سيدي الشيخ.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 2413 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

حيث تم اسعاف و إنقاذ 33 شخصا يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه.

وهذا عبر ولايات البيض 8 اشخاص، تلمسان 7 أشخاص، أم البواقي، و المدية و المسيلة بـ 4 اشخاص، غرداية شخصين، ميلة شخص واحد.

أين تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و نقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية من اجل إطفاء 4 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات : البليدة، غرداية، عنابة والبيض.

حيث تسببت هذه الحرائق في اصابة شخصين بضيق في التنفس، وإصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية البيض،

على اثر حريق شب بمحل تجاري يقع بحي المسمى الملعب القديم، ببلدية البيض.

الى جانب ذالك تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا من طرف ذات المصالح في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي.

كما مكنت ندخلات الحماية من السيطرة على باقي الحرائق و منع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.

بالمقابل قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 27 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين

تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي.