 وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين خلال ال24 ساعة

لقي7 أشخاص حتفهم وأصيب 19 أخرون بجروح متفاوتة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و10 سبتمبر 2019 على اثر عدة حوادث مرور منها 7 الأكثر دموية.

وتسببت الحوادث في وفاة 7 أشخاص و إصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 3 أشخاص و إصابة اثنين آخرين بجروح، على إثر 25 حادثي مرور بكل من بلدية بوسعادة بطريق الوزن الثقيل والحادث الثاني سجل ببلدية عين الملح بالطريق الوطني رقم 89.

للإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر التساقط الغزير للأمطار، لاسيما عبر الولايات : قالمة ، قسنطينة، ميلة وولاية بسكرة.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية ببلدية واد العثمانية بولاية ميلة من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 51 سنة في حالة حرجة توفي بعدها بالمستشفى، كان على متن سيارة بالمكان المسمى مشتة العرعارة بعد ان جرفته سيول واد ،

في حين تتواصل عملية البحث عن إمرأة كانت على متن نفس السيارة، بحيث تم تدعيم الفرق المتدخلة بفرق مختصة في سينوتقنية و الغطس جاءت من الولايات المجاورة.

وقامت ذات المصالح بولاية قالمة، بإنقاذ شخص على متن سيارة محصور بسبب إرتفاع منسوب المياه من جراء الأمطار الغزيرة على مستوى قرية بلهتاف ببلدية تاملوكة.

كما قامت بعدة عمليات إمتصاص المياه المتسربة لعدة سكنات عبر عدة بلديات.