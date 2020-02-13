وفاة 7 أشخاص وإصابة 383 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 7 أشخاص حتفهم، وأصيب 383 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 326 حادث مرور وقع بالمناطق الحضرية، في الفترة الممتدة بين 4 و10 فيفري الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بحوادث المرور مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وتعود أسباب هذه الحوادث، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، بنسبة تفوق 95 بالمائة، حسب ذات المصدر.

و جددت المديرية، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، والسرعة المحددة، وكذا المراقبة الدورية للمركبة.