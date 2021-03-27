وفاة 7 أشخاص وإصابة 401 آخرين في حوادث المرور خلال يومين

توفي 7 أشخاص، وأصيب 401 آخرون بجروح، في عدة حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية خلال نفس الفترة، لتقديم الإسعافات الأولية لـ17 شخصا مختنقين بالغاز.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، بـ72عملية تحسيسية عبر 14 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ82 عملية تعقيم عبر 7 ولايات، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت ذات المصالح، لهتين العمليتين، 304 عون بمختلف الرتب، و55 سيارة إسعاف و36 شاحنة إطفاء.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بتقرت، خلال نفس الفترة، لأجل تحويل 47 شخص مصابين بتسمم غذائي.