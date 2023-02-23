وفاة 7 أشخاص وإصابة 431 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

نشرت مصالح الامن الوطني حصيلة حوادث المرور حيث سجل وفاة 7 أشخاص وإصابة 431 آخرين بالمناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 14 إلى 20 فيفري 2023.

وحسب ذات المصالح أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +46 حادثا. وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ +60 جريحا. مع تسجيل انخفاض عدد الوفيات بثلاثة حالات -3.

ووفقا ذات المعطيات فإن العنصر البشري من اسباب حوادث المرور بالدرجة الأولى بنسبة تفوق 96% . وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور. وأيضا إلى عدم التقيد بمسافة الأمان. مع الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. وكذا أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.