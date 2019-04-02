وفاة 7 أشخاص وإصابة 88 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2367 تدخلا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة شملت مختلف الأنشطة والتدخلات.

وأضاف بيان لذات المصالح اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة سجلت مابين 31 مارس و01 أفريل وإلى غاية الثامنة صباحا هذا اليوم.

بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، على غرار حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق.

حيث سجلت وحدات الحماية المدنية 13 حادثا مروريا تسبب في وفاة 07 أشخاص وإصابة 88 آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت أثقل حصيلة في ولاية الواد بوفاة 03 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح في حادثي مرور.

الحادث الأول تمثل في إصطدام بين سيارة وشاحنة ببلدية ودائرة روباح ، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 02 أخرين بجروح.

الحادث الثاني يتمثل في إنقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط “الواد- قسنطينة”على مستوى الطريق الوطني 48 ببلدية ودائرة رقيبة.

أدى إلى وفاة 01 شخص و إصابة 31 أخرين بجروح ، تم نقل الضحايا إلى مستشفى المحلي.