وفاة 7 أشخاص وجرح 323 إثر حوادث مرور في ظرف 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 جويلية الجاري، وفاة 7 أشخاص وجرح 323 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 246 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 7 أشخاص وإصابة 323 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية الأغواط أكبر حصيلة دموية، إثر تسجيل 4 تدخلات في حوادث مرورية خلّفت وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى المراكز الاستشفائية لتلقي العلاج

كما سجلت وحدات الحماية 6165 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 284 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية ، بالإضافة إلى 274 عملية تعقيم سخرت لها 184 سيارة إسعاف و 147 شاحنة و 1359 عون حماية مدنية.