وفاة 70 شخصا وإصابة 2623 آخرين في حوادث مرور منذ بداية رمضان

لقي 70 شخصا حتفهم وأصيب 2623 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت على التراب الوطني منذ بداية رمضان.

وأشارت نفس الحصيلة إلى أن الحماية المدنية قامت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بـ296 تدخلا بسبب حوادث المرور بعدة ولايات.

وأسفرت هذه الحوادث في وفاة 16 شخصا وإصابة 364 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت المصلحة ذاتها، لتقديم الإسعافات الأولية لـ11 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون بالجلفة (4 أشخاص)،قسنطينة (5 اشخاص)،وسكيكدة (شخصين).

كما تم، من جهة أخرى، إطفاء 6 حرائق حضرية وصناعية بكل من عنابة، خنشلة، البليدة، سكيكدة، ميلة وبومرداس.