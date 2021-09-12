وفاة 788 جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 18554 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية. ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ1597 حالة مقابل 1592 حالة في العاصمة موسكو .

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 788 حالة وفاة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و140070 إصابة مؤكدة منها 192749 حالة وفاة.