وفاة 8 أشخاص بين حوادث المرور والغرق خلال يوم!

لقي 8 أشخاص حتفهم، إثر حوادث المرور والغرق، في عدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3931 تدخلا بمعدل تدخل كل 21 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 208 تدخلات، وخلفت هذه التدخلات 290 جريحا و6 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 875 تدخلا، تم من خلالها انقاذ 615 شخصا. فيما تم تسجيل حالتا وفاة تم انتشالهما من طرف مصالح الحماية المدنية.