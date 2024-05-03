وفاة 8 أشخاص تسمما بالغاز أفريل الفارط
بقلم أمينة داودي
توفي 8 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون وأصيب 137 آخرون بحالات إختناق خلال شهر أفريل الماضي على المستوى الوطني.
قال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، يوسف عبدات، في تصريح لـ/وأج. أنه تم خلال شهر أفريل المنصرم. تسجيل وفاة 8 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني وإصابة 137 آخرين بحالات اختناق. تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات”.
وأضاف أن مصالحه تدخلت خلال يومي 1 و 2 ماي الجاري من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخصا أصيبوا باختناق. جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل مساكنهم بعدة ولايات من الوطن.
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