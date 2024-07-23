وفاة 8 أشخاص غرقا وإنقاذ 1131 آخرين خلال يوم!

لقي 8 أشخاص حتفهم غرقا، وتم إنقاذ 1131 آخرين، عبر مختلف شواطئ الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 4185 تدخل بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 224 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 225 جريح و02 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغرق، سجلت ذات المصالح، 1398 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 1131 شخص فيما تم تسجيل 08 وفيات.