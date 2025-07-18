وفاة 8 أشخاص غرقا وإنقاذ 698 آخرين خلال يوم!

توفي 8 أشخاص، وتم إنقاذ 698 آخرين، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 4268 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 919 تدخل، تم خلالهم، إنقاد 698 شخصا، وإنتشال 8 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 240 تدخل، أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وجرح 271 آخرين.