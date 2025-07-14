وفاة 8 أشخاص غرقا وإنقاذ 715 آخرين خلال يوم!

توفي 8 أشخاص، وتم انقاذ 715 آخرين، من حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4145 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1011 تدخلا، تم خلالهم إنقاد 715 شخصا، وتسجيل 8 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 170 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص، وجرح 186 آخرين.