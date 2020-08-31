وفاة 8 أشخاص غرقا وفي حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية في آخر 24 ساعة، وفاة شخصين وجرح 241 آخرين إثر حوادث مرورية مع هلاك 6 أشخاص غرقا.

وأوضح بيان الحماية المدنية بأن مصالحها سجلت غرق 6 أشخاص في البحر بكل من ولايات الجزائر، بجاية، تيبازة، جيجل ومستغانم.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 50 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية، بالإضافة إلى 73 عملية تعقيم عبر 15 ولاية، وسخرت للعمليتين 66 سيارة إسعاف و 27 شاحنة و 366 عون حماية مدنية.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 41 حريقا أدّى إلى إتلاف 538 هكتار من الغابات، 1055 هكتار أدغال، 1380 حزمة تبن و 5136 شجرة مثمرة و 100 نخلة.