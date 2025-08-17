وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

توفي 8 أشخاص، وأصيب 327 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تنفيذ 3759 تدخلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي بمعدل تدخل كل 23 ثانية. وذلك على إثر تلقي مكالمات استغاثة مختلفة.

وبالنسبة لحوادث المرور، تدخلت فرق الحماية المدنية في 254 حادث مرور، أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 327 شخصًا بجروح.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت ذات المصالح 898 تدخلاً خاصًا بحوادث الغرق. تم خلالها إنقاذ 584 شخصًا. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.