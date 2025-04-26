وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 242 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 2568 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 177 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، وجرح 242 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 4 تدخلات، تم خلالها إسعاف 8 أشخاص.