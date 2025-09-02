وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

توفي 8 أشخاص، وأصيب 241 شخصا آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت مصالح الحماية المدنية بتنفيذ ما مجموعه 3438 تدخلًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. مما يمثل تدخلًا كل 25 ثانية في المتوسط.

وشملت هذه العمليات استجابات لمختلف الحوادث والطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، سجلت المصالح 212 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن إصابة 241 شخصًا ووفاة 8 أشخاص.

كما تعاملت فرق الحماية المدنية مع 554 حادثة غرق، تمكنت خلالها من إنقاذ 395 شخصًا. بينما لم تُسجل أي حالة وفاة.