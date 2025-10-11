وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

توفي 8 أشخاص، وجُرح 183 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2641 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 171 تدخلاً، في عدة حوادث. أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وجرح 183 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، لم تُسجل مصالح الحماية المدنية أي تدخل، خلال نفس الفترة.