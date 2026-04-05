وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حصيلة ثقيلة في حوادث المرور، حيث توفي 8 أشخاص، وأصيب 180 آخرون بجروح متفاوتة، وذلك إثر 161 تدخلاً ميدانياً عبر طرقات الوطن.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، أحصت الوحدات 04 تدخلات لم تسفر عن وقوع أي وفيات. بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ وإسعاف 15 شخصاً من خطر الموت اختناقاً.

وبشكل عام، بلغ إجمالي تدخلات وحدات الحماية المدنية في مختلف المجالات 2810 تدخلاً. وهو ما يعكس وتيرة عمل مكثفة بمعدل استجابة يقدر بتدخل واحد كل 30 ثانية.

