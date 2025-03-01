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وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال 48 ساعة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 8 أشخاص في الحوادث خلال 48 ساعة
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توفي 8 أشخاص وأصيب 520 آخرون بجروح إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ30 شخصا أصيبوا بتسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منازلهم في عدة ولايات.

فيما تم تسجيل وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة متسمم بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي داخل مسكنه بولاية سكيكدة.

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