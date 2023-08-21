وفاة 8 أشخاص في الحوادث و3 آخرين غرقا خلال 24 ساعة

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 257 آخرين، إثر 180 حادث مرور وقع خلال الفترة الممتدة من 20 أوت 2023 إلى 21 أوت 2023.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل خلال نفس الفترة “الـ24 ساعة الأخيرة”، وفاة 3 أشخاص غرقا على مستوى الشواطىء.

ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الغرق، منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم، إلى 237 حالة وفاة غرقا. منها 171 على مستوى الشواطىء، و66 حالة على مستوى المجمعات المائية0

وبلغ عدد تدخلات الجهاز الأمني لحراسة الشواطىء خلال 24 ساعة الأخيرة 721 تدخل. حيث تم إنقاذ 470 غريق من موت محقق.

وبلغ عدد التدخلات الخاص بجهاز الحراسة منذ 17 جوان من هذه السنة الى 59144 تدخل تم من خلالها إنقاذ 38855 شخصا.

هذا وبلغ العدد الاجمالي لتدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة، 3351 تدخل، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.