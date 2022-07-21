وفاة 8 أشخاص في حادث اصطدام بسيدي بلعباس

توفي صبيحة اليوم الخميس، 8 أشخاص في حادث مرور بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان الحماية المدنية، الحادث وقع إثر اصطدام بين حافلة وسيارة سياحية، بدائرة مصطفى بن براهم بلدية تلموني.

وجاء في ذات البيان، أن الحادث وقع على الساعة 5 و28 دقيقة بالطريق الوطني 92 ببلدية تلموني.

من جهتها سخرت الحماية المدنية 6 سيارات و3 شاحنات إطفاء.

وفي نفس السياق، قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة مكان الحادث الذي أودى بحياة 8 أشخاص وتسهيل حركة المرور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستورتسبب حادث مرور وقع صبيحة الإثنين، بولاية عين تموشنت، في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”. فقد شهد الطريق الوطني رقم 96 الرابط بين بلديتي بوزجار و العامرية بولاية عين تموشنت حادث مرور مميت. نجم عن إنحراف و انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا” تحمل ترقيم ولاية بشار. كان على متنها 7 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 4 سنوات و 35 سنة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية للعامرية من أجل نقل 6 أشخاص مصابين و ضحية يبلغ من العمر 35 سنة توفي في عين المكان. فيما توفي الشخص الثاني يبلغ من العمر 27 سنة بمصلحة استعجالات “احمد مدغري”. بينما لا بزال باقي المصابين تحت الرعاية الصحية.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 17 آخرين اليوم الأربعاء اثر انحراف حافلة و انقلابها على مستوى مدخل شاطئ السبيعات بولاية عين تموشنت.