وفاة 8 أشخاص في حادث مرور.. وكيل الجمهورية لباتنة يصدر بيانا

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة في باتنة، بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص. وأفادت إذاعة وهران نقلا عن وكيل الجمهورية، أن الحادث كان سببه اصطدام سيارة كانت قادمة من بسكرة نحو بلدية بيطام بجرار طريقي. كان قادما في الاتجاه المعاكس لها.

كما أكد وكيل الجمهورية، حسب نفس المصدر، أن الحادث أدى إلى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة وهم سائق السيارة ومرافقيه السبعة.

في حين، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة بمواصلة التحقيق حول ملابسات الحادث وتوقيف سائق الجرار الطريقي. كما سيتم تقديم المتسبب فيه فور انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة القضية.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 19 و24 دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية.

وكشف رئيس مكتب الإعلام والاتصال للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، عن تسجيل أزيد من 5822 حادث مرور. وهذا خلال الـ11 شهرا لسنة 2022 والتي أدت إلى وفاة أكثر من 2500 شخصا.

كما أضاف الرائد سمير بوشحيط في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الحوادث أدت إلى وفاة 2512 شخصا. وإصابة 9662 آخرين بجروح.

وللتقليل من هذه الحوادث، يرى رئيس مكتب الإعلام والتوعية للحماية المدنية، نسيم برناوي، أنه يجب القيام بدراسات سوسيولوجية لذهنيات السائق. مشيرا إلى مختلف الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تصب في مجرى التقليل من هذه الحوادث.