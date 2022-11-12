وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين

توفي 8 أشخاص وأصيب 354 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة إثر عدة حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمديرية الحماية المدنية، اليوم السبت، قامت ذات المصالح، بـ 296 تدخلا على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 8 أشخاص وإصابة 354 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت مصالح الحماية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.

وتمت هذه التدخلات بكل من المدية، والجلفة، البيض وولاية قسنطينة. أين تم تكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

كما تدخلت الحماية المدنية لولاية تمنراست لإخماد حريق شب داخل غرفة متواجدة ببناية، مما خلف وفاة رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.