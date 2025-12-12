وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 8 أشخاص في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3389 تدخلًا، بمعدل تدخل كل25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 198 تدخلًا، في عدة حوادث، خلفت وفاة 8 أشخاص وجرح 212 آخرين.

وبالنسبة لحوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 4 تدخلات، تم خلالها إسعاف 11 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة.