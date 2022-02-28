وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 224 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية المدية بوفاة شخصين و إصابة 8 آخرين بجروح في حادثين مختلفين.

وفي هذا السياق وقع الحادث الاول ببلدية ثلالة دائرة سغوان إثر اصطدام شاحنة بسيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 60 خلف قتيلين وإصابة 5 اخرين.

في حين وقع الحادث الثاني على الطريق الوطني رقم 8 بالمكان المسمى الزمالة بلدية ودائرة تابلاط، أصيب فيه 3 اشخاص بجروح.

بالمقابل وفي ولاية بومرداس، لقي شخصان حتفهما وأصيب 9 آخرون بجروح على إثر حادثين بالمكان المسمى

ذراع بيرة بلدية الأربعطاش، دائرة خميس الخشنة.

والآخر على الطريق السيار شرق-غرب بمفترق الطرق زرالدة الجزائر وذلك اثر اصطدام تسلسلي لـ 08 سيارات وشاحنة نصف مقطورة.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة

عبر كافة التراب الوطنيبـ 14 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

أين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 9 عملية تعقيم عبر المنشأة والهياكل العمومية والخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

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