وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور مند بداية رمضان

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 661 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث المرور، خلال الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان المعظم.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، قدمت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، الاسعافات الأولية لـ 10 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون المنبعث من مسخنات الماء داخل منازلهم بولايتي عنابة والجزائر.

ومن جهة أخرى، أصيب 7 أشخاص بحروق مختلفة و شخص آخر في حالة صدمة، على اثر تسرب غاز المدينة متبوع بانفجار أدى الى اندلاع حريق بمسكن بولاية المدية.