وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور وإختناقا بالغاز

سجلت وحدات الحماية المدنية 3077 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 24 جانفي 2022.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 110 تدخل.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 6 أشخاص، وكذا إصابة 128 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

هذا وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية، من أجل اسعاف وإنقاذ 17 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

في حين تم تسجيل حالتي وفاة متسممين بغاز احادي أكسيد الكربون في كل من سطيف والشلف.

للذكر، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 06 حرائق حضرية و مختلفة. بكل من ولايات عنابة ، الشلف ، بسكرة ، البليدة ، برج باجي مختار وولاية سيدي بلعباس.

وخلفت هذه الحرائق بولاية البليدة إصابة 01 شخص بحروق من الدرجة الأولى وإثنين أخرين بضيق في التنفس.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تم تحويلهم للمراكز الإستشفائية المحلية.

للذكر تدخل إسعافات الحماية مكن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 42 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

بالإضافة إلى القيام بـ 34 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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