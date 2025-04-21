وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور والاختناق بالغاز

توفي 8 أشخاص، في حوادث المرور والاختناق بالغاز، التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، فقد بلغ إجمالي التدخلات 3227 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 164 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وجرح 168 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، فقد سجلت ذات المصالح 3 تدخلات، تم خلالها إسعاف 7 أشخاص. فيما تم تسجيل حالتي وفاة.