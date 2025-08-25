وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

توفي 8 أشخاص، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة مأساوية على مستوى الطرقات والشواطئ.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 219 حادث مرور. أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 338 آخرين.

كما سجلت حوادث الغرق وفاة 3 أشخاص، وإنقاذ 636 شخصًا من الغرق.

الحماية المدنية تسجل أكثر من 4000 تدخل

وفي إحصائية شاملة، كشفت مصالح الحماية المدنية عن تنفيذها 4210 تدخلات خلال نفس الفترة، أي بمعدل تدخل كل 20 ثانية. وذلك للاستجابة لمختلف نداءات الاستغاثة على المستوى الوطني.

وتؤكد هذه الأرقام حجم العمل والجهود المبذولة من قبل فرق الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.