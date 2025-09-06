وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

شهدت الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة مأساوية، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء حوادث المرور والغرق 8 حالات وفاة.

وتأتي هذه الأرقام، ضمن حصيلة نشرتها الحماية المدنية، التي قامت بـ 3425 تدخلًا خلال نفس الفترة، أي بمعدل تدخل واحد كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت فرق الحماية المدنية 204 تدخلات في حوادث طرق. أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 268 آخرين بجروح.

وفيما يخص حوادث الغرق، تدخلت الفرق في 651 حالة غرق، تمكنت خلالها من إنقاذ 458 شخصًا. فيما تمّ تسجيل 4 حالات وفاة.