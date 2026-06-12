وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم

توفي 8 أشخاص، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3530 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 241 تدخلا، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 264 آخرين.

أما حوادث الغرق، فسجلت مصالح الحماية المدنية، 197 تدخل، أسفرت عن إنقاذ 137 شخصا. فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.