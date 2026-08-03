وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

توفي 8 أشخاص وأصيب 296 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردته، اليوم الأحد، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، أجرت وحدات الحماية المدنية 244 تدخلا إثر حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات من الوطن. خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة 296 آخرين بجروح مختلفة.

ومن جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ896 تدخلا. سمح بإنقاذ 611 شخصا من الغرق، وتقديم الإسعافات الأولية لـ229 آخرين بعين المكان. مع تحويل 55 شخصا نحو المراكز الصحية المحلية. في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة غرقا بولاية بومرداس.

وفي سياق ذي صلة، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. من أجل إخماد 69 حريقا مس الغطاء النباتي، عبر عدة ولايات من الوطن.