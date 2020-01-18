وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حوادث المرور خلال اليومين الأخيرين

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، في عدة حوادث مرور، سجلت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة بالعاصمة، بوفاة شخصين دهستهما سيارة سياحية، على مستوى مدخل قصر المعارض ببلدية المحمدية.

وتوفي شخصان في البليدة، بعد اصطدام سيارة سياحية مع دراجة نارية، على مستوى الطريق السيار “شرق غرب”، بدائرة بوفاريك.

وتدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، لتقديم الإسعافات الاولوية لـ34 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج، والبليدة وتيبازة وقسنطينة وتيارت وتبسة، والبويرة والنعامة والجلفة وغرداية وقالمة.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، لإخماد 8 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة، في كل من ولايات العاصمة والنعامة وأم البواقي، وتيزي وزو والمدية ومستغانم وباتنة وتلمسان.