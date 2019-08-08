وفاة 8 أشخاص وجرح 347 في حوادث المرور خلال الأسبوع الفارط

توفي 8 أشخاص، وأصيب 347 آخرين، في 281 حادث مرور، على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية و5 أوت 2019.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عرفت حوادث المرور، انخفاظا محسوسا قدر بأقل من 37 حادث مرور.

كما إنخفض عدد الجرحى، بأقل من 43 حالة، وإنخفض عدد الوفيات، بأقل من 3 حالات، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع السابق.

وحسب ما أورده البيان، يعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى، إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة، نتيجة الإفراط في السرعة والمناورات، والإرهاق، وعدم التركيز أثناء السياقة.