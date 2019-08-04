وفاة 83 شخصا غرقا في البحر والسدود منذ بداية موسم الإصطياف

حذّرت المديرية العامة للحماية المدنية من خطر البحر وحالات الغرق التي ازدادت في الآونة الأخيرة داعية إلى اتباع إرشاداتها.

وحسب بيان لها، فقد تم تسجيل 44 ألف تدخل بالنسبة لجهاز حراسة الشواطئ منذ الفاتح الجوان إلى غاية يوم أمس السبت.

أين تم إنقاض 30 ألف و214 شخص من موت محقق، فيما توفي 83 شخصا غرقا.

وسجلت وفاة 24 حالة غرقا في الشواطئ المحروسة من بينها 12 حالة وفاة غرقا خارج أوقات عمل جهاز حراسة الشواطئ.

فيما توفي 59 شخصا في الشواطئ الممنوعة .